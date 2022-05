Play-Off di Serie C, Pescara-Gubbio: ufficializzato l'orario della partita

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle partite del secondo turno dei play-off di Serie C. Il Pescara affronterà mercoledì 4 maggio alle ore 20:30 il Gubbio di Mister Torrente, vittorioso ieri contro la Lucchese per 1-0 nei minuti finali grazie al gol di Arena.

I biancazzurri di Luciano Zauri avranno ancora una volta due risultati a favore usufruendo il vantaggio della posizione in classifica (Delfino quinto mentre gli umbri settimi). Si giocherà solo per 90 minuti senza tempi supplementari e calci di rigore. In caso di passaggio del turno si accederà alla Fase Nazionale.

GIRONA A

TRIESTINA - PRO PATRIA Ore 20.30

PRO VERCELLI - JUVENTUS U23 Ore 20.30

GIRONE B

PESCARA-GUBBIO Ore 20:30

VIRTUS ENTELLA-OLBIA Ore 20:30

GIR0NE C

AVELLINO-FOGGIA Ore 20:30 (Diretta su Rai Play)

MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA Ore 20:30