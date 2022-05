Eugenio D'Ursi, attaccante della Pescara Calcio, sarà regolarmente in campo per la sfida di domani sera contro la FeralpiSalò, valevole per la gara di ritorno dei play-off Nazionali di Serie C.

La società ha vinto il ricorso per ridurre la squalifica di due giornate dopo il rosso rimediato nella gara dell'Adriatico contro il Gubbio.