Giro d'Italia: l'abruzzese Giulio Ciccone vince la 15Â° tappa

L'abruzzese Giulio Ciccone vince la 15° tappa Rivarolo Canavese - Cogne del Giro d'Italia. Grande soddisfazione per tutto l'Abruzzo.

Ciccone, originario della Brecciarola (Chieti) ottiene il suo terzo successo nella carovana rosa dopo quelli del 2016 (Campi Bisenzio-Sestola) e del 2019 (Lovere-Ponte di Legno). Queste le parole del Governatore Marco Marsilio per la vittoria di Giulio Ciccone: Una domenica di grande soddisfazione per la nostra regione! L’abruzzese Giulio Ciccone ha vinto la tappa del Giro d'Italia di oggi, arrivando primo in solitaria al traguardo di Cogne. Un grande orgoglio per tutti noi. Grande Giulio!."