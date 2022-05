Nuovo accordo tra il Pescara e Operário Ferroviário Esporte Clube, Leo Junior saluta i tifosi biancazzurri

In attesa di sviluppi societari all'interno della Pescara Calcio, con la volontà del Presidente Daniele Sebastiani di cedere le proprie quote al gruppo italiano o americano e di scoprire chi sarà il prossimo allenatore e direttore sportivo dei biancazzurri, continua il progetto all'estero del club abruzzese con la nuova collaborazione con la società sportiva Operário Ferroviário Esporte Clube, nuovo punto di riferimento in Brasile.

Proprio dal Brasile arrivano i saluti di Leo Junior, amatissimo ex calciatore del Pescara dal 1987 al 1989 nelle stagioni in Serie A con Giovanni Galeone in panchina. Queste le sue parole in un video messaggio rilasciato ai canali social della Pescara Calcio.

“Ciao amici di Pescara, ho saputo che il Pescara ha stipulato un accordo con l'Operário Ferroviário Esporte Clube. Opererà un settore giovanile eccezionale e penso che trarrà un sacco di cose buone, non solo per Operário ma soprattutto per il Pescara. Auguroni a tutti.”

