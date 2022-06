Pescara Calcio: striscione di contestazione contro Sebastiani, Delli Carri e Zeman

Questa notte, all'ingresso della Curva Nord dello Stadio Adriatico di Pescara, è stato appeso uno striscione contro la dirigenza della Pescara Calcio.

In particolare, come si evince nel cartellone, sono stati presi di mira il Presidente Daniele Sebastiani, che in queste ore sta trattando con tre cordate per ottenere dei nuovi ingressi in società, Daniele Delli Carri, che potrebbe assumere il ruolo di direttore sportivo a distanza di 10 anni dall'ultimo mandato in biancazzurro e per concludere con Zdenek Zeman, l'allenatore boemo che pochi giorni fa ha deciso di non continuare il suo rapporto con il Foggia, sempre in Serie C.

Zeman è uno dei nomi per la possibile panchina biancazzurra. Per il boemo si tratterebbe del suo terzo mandato in riva all'Adriatico dopo la grande cavalcata verso la Serie A nella stagione 2011-12 ed il ritorno nel 2017, conclusosi con un esonero.