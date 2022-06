Europei Calcio a 5 B1: Italia battuta dalla Turchia, ora Ã¨ caccia al 5Â° posto

Agli Europei di calcio a 5 non vedenti, nell'ultima giornata della Fase a gironi, all'Italia non basta una buona prestazione per evitare la sconfitta contro la Turchia. Gli azzurri vengono sconfitti di misura (0-1) e non riescono a centrare l'accesso alla semifinale. "Possiamo comunque ritenerci soddisfatti per aver tenuto testa alla Turchia, che è una squadra molto forte, così come la Francia, con cui abbiamo giocato alla pari al debutto. Ora pensiamo alle prossime due gare contro Romania e Polonia, se giocheremo come abbiamo fatto finora potremo chiudere al quinto posto e conquistare il passa per i Mondiali".

Oggi a Città Sant'Angelo, alle ore 9:00 (diretta su Raisport telecronaca in lingua italiana, in inglese su Facebook Fispic e Euro Blind Football 2022, e su YouTube IBSA) la Nazionale guidata dal ct Michele Pugliese tornerà in campo per sfidare la Romania e giovedì affronterà la Polonia. Nella corsa al quinto posto, che garantisce la partecipazione al Mondiale 2023 in Inghilterra), è coinvolta anche la Grecia che oggi ha perso (0-1) con la Francia. Domani si giocano anche le semifinali: alle ore 15 Francia-Germania, alle 17,30 Inghilterra-Turchia

RISULTATI 5ª GIORNATA (martedì 13 giugno)

Germania-Polonia 4-1

Turchia-Italia 1-0

Spagna-Inghilterra 0-1

Francia-Grecia 1-0

CLASSIFICA GIRONE A: Francia 12 punti, Turchia 9, Italia e Grecia 4, Repubblica Ceca 0.

CLASSIFICA GIRONE B: Inghilterra 12 punti, Germania 9, Polonia 4, Romania 3, Spagna 1.

PROSSIME GARE (mercoledì 15 giugno)

Play out

Ore 9 Italia-Romania

Ore 11,30 Grecia-Polonia

Semifinali

Ore 15 Francia-Germania

Ore 17,30 Inghilterra-Turchia