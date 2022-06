Pescara Basket: si chiude il rapporto con il coach Stefano Vanoncini

La Pescara Basket comunica la conclusione consensuale del rapporto di collaborazione biennale con coach Stefano Vanoncini.

Dopo aver condotto la compagine biancazzurra a risultati straordinari nelle due stagioni trascorse, con il campionato di Serie C Gold vinto nella stagione 2020/2021, sfiorando poi la promozione in Serie B negli spareggi nazionali, e la conquista di una esaltante finale in quella appena terminata, il tecnico bergamasco ha chiesto per motivi famigliari di poter concludere l'avventura in riva all'Adriatico, con la società del presidente Di Censo che ha accolto il desiderio di coach Vanoncini di poter seguire la propria famiglia in procinto di trasferirsi in Lombardia.

Tutto l'universo della Pescara Basket saluta e ringrazia dal profondo del cuore coach Stefano Vanoncini, che ha lavorato in maniera inappuntabile ed estremamente professionale, sfiorando per due volte la promozione in Serie B e soprattutto facendolo valorizzando e responsabilizzando tutti i ragazzi del settore giovanile che si sono affacciati in prima squadra, sposando appieno la mission societaria, e gli augura un caloroso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera professionale.