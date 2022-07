Il 6 agosto allo stadio Adriatico l'amichevole tra Inter e Villareal

Sabato 6 agosto andrà in scena allo stadio Adriatico di Pescara l'amichevole precampionato tra Inter e Villarreal.

I nerazzurri di Simone Inzaghi ospiteranno in Abruzzo, per l'ultima gara prima della trasferta di Lecce valida per la prima giornata di Serie A la squadra di Unai Emery, protagonista nella scorsa Champions League fermatasi in semifinale dopo aver battuto la Juventus ed il Bayern Monaco.

Prima della gara di Pescara l'Inter affronterà il Lugano (martedì 12 luglio in Svizzera), Monaco (16 luglio a Ferrara), Lens (23 luglio in Francia), Lione (30 luglio a Cesena) e Villarreal (6 agosto a Pescara)