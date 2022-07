Al Porto Turistico arriva il Pescara Skate JamÂ 2022 promosso da Actionside

Torna lo skateboarding a Pescara. Il prossimo fine settimana il Porto Turistico della cittadina abruzzese ospiterà il Campionato Regionale,Pescara Skate Jam. Il Torneo organizzato da ASD ACTIONSIDE, realtà cittadina nata dalla passione di professionisti con fondamenta storiche nel settore, vede il patrocinio del Comune di Pescara e Marina di Pescara, in collaborazione con FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e Italian Skateboarding (Commissione Italiana di Skateboard). Domenica 10 Luglio a partire dalle ore 15.00, il Porto Turistico sarà il palcoscenico di uno show all'insegna delle rotelle e dei tricks dei migliori skater nostrani. L'evento oltre alla finale del campionato regionale includerà anche 2 piccole gare non ufficiali, denominate "Game of S.K.A.T.E." e "Best-Trick", per dare spazio a diverse tipologie di atleti. La manifestazione mette in palio più di 1000 euro di premi in materiale e la consegna ufficiale delle medaglie di Campione Regionale di Skateboarding da parte della FISR.

"L'obiettivo della manifestazione non è solo eleggere il campione regionale – ha sottolineato Cristian Guarnieri, Presidente Actionside - ma soprattutto stare insieme, promuovendo lo skate e la cultura urbana degli action-sports e dando visibilità agli atleti locali che si allenano in strada. La speranza è di avere un impianto all'altezza di una disciplina Olimpica". Lo skateboarding infatti è entrato a far parte delle discipline che caratterizzano il programma olimpico proprio da Tokyo 2020. Una disciplina che si sta confermando, anno dopo anno, come una delle più seguite in ambito mondiale, per via della sua filosofia urban e dell'accessibilità alla pratica in contesti come piazze, parchi, strade e tra i bellissimi monumenti delle città italiane. Uno sport giovane e sostenibile che guarda al futuro.

Il Torneo Pescara Skate Jam è riservato alle categorie maschili e femminili nel rispetto delle seguenti fasce d'età: Junior (8 - 13 anni); Senior (14 - fino a 34 anni); Master (da 35 anni in su). L'area del Porto Turistico dove è situato lo skatepark sarà attrezzata con un'ulteriore spazio riservato ai dj set dei migliori artisti locali, con bar, ristoro e molto altro.

PESCARA SKATE JAM 2022:

Porto Turistico, Marina di Pescara

Sabato 9 Luglio: prove libere

Domenica 10 Luglio: ore 15.00 /21.00 Finale Campionato Regionale Skateboarding

INGRESSO GRATUITO