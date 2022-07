Vela: a Ravenna il pescarese Nicola Di Pilla vince la Coppa Aico Kinder

Si è conclusa la quarta tappa del Trofeo Kinder Joy of Moving della Classe Optimist tenutasi a Marina di Ravenna, che ha visto impegnati 450 piccoli velisti, di cui 125 della categoria Cadetti (8-10 anni). Tre giornate di regate (23-25 luglio) in condizioni meteo ottimali, presenti i migliori timonieri d’Italia che si sono sfidati, a colpi di virate e strambate. La Lega Navale di Pescara ha partecipato con ben otto atleti, di cui sei della categoria Juniores e due della categoria Cadetti: Lorenzo Bibba, Claudio Bondanini, Antonio Corsello, Nicola Di Pilla, Alberto Pacifico, Gabriele Pavone, Lorenzo Russo e Michele Tessitore. La posta in gioco era alta: il Trofeo Kinder, la prestigiosa Coppa challenge AICO (Associazione Italiana Classe Optimist) e l’ingresso al GAN (Gruppo agonistico nazionale) 2022.

Il Cadetto Nicola Di Pilla, dopo la partecipazione alla recente Optimist Gold Cup a Monfalcone dove ha ottenuto un risultato netto con cinque vittorie su cinque regate disputate, ha confermato forma e talento consolidando nell’ultima giornata la prima posizione in classifica occupata fin dal primo giorno. Uno score invidiabile il suo, con quattro vittorie, un secondo e un quinto posto, e lo scarto di un 18°. Di diritto viene ammesso al GAN Cadetti 2022 - Gruppo agonistico nazionale, di cui faranno parte solo 8 atleti nati nel 2012. La Coppa challenge AICO Cadetti resterà a Pescara per un anno.

E’ la prima volta che un atleta abruzzese raggiunge questo traguardo. “E’ andata davvero bene - racconta un entusiasta Nicola Di Pilla - c’erano le condizioni ideali, le mie preferite. Dopo la Gold Cup di Monfalcone sono riuscito a confermarmi qui, ora guardo già avanti: tra i miei obiettivi essere tra i primi al prossimo evento Kinder sul Lago di Iseo e nei cinque alla Coppa Cadetti. In più con questo risultato sono entrato nel GAN Cadetti, che era il mio obiettivo per questo appuntamento”.

“Sono molto contento, sono stati 3 giorni di regate combattutissime. La Coppa Aico è una delle regate più importanti del panorama italiano, contavamo di fare un buon risultato ma siamo andati ben oltre le aspettative. Tutta la squadra ha dato il massimo fino all’ultimo, dimostrando impegno e uno spiccato spirito di gruppo. Un ottimo risultato per Nicola, a conferma del suo percorso di crescita.” commenta il Coach Sergio Dainese.