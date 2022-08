L'allenatrice pescarese Francesca Salvatore Ã¨ tra le protagoniste del libro "Azzurre - Storia della Nazionale di calcio femminile"

L'allenatrice pescarese Francesca Salvatore è tra le protagoniste delle pagine del libro "Azzurre - Storia della Nazionale di calcio femminile", appena pubblicato dalla Bradipolibri.

Infatti l'autore Giovanni Di Salvo, esperto di storia del calcio femminile, ha ricostruito dettagliatamente, per la prima volta, le imprese della Nazionale italiana di calcio femminile dando ampio spazio anche alla Nazionale di Futsal. Francesca Salvatore è stata una delle prime donne a conquistare il patentino da allenatore di primo livello (2013) ed è stata la prima in assoluto a vincere uno scudetto nel calcio a cinque con il Montesilvano nella stagione 2010/2011.

Ricca di soddisfazioni la carriera da calciatrice di Futsal, ma anche quella di allenatrice. In FIGC, dopo aver ricoperto il ruolo di tecnico della squadra Under 17 con la quale si qualifica ai giochi Olimpici di Buenos Aires 2018, diventa la CT della Nazionale maggiore femminile di futsal – prima donna a ricoprire questo ruolo – che guida all’esordio nel 2017 durante il Torneo 4 Nazioni.

SINOSSI

Il 23 febbraio del 1968, allo Stadio dei Pini di Viareggio, per la prima volta scende in campo una rappresentativa italiana di calcio femminile per affrontare la forte Cecoslovacchia.

Inizia qui la storia della nostra Nazionale, nata ancor prima dell'istituzione di una vera e propria Federazione che gestisse il calcio femminile nel nostro paese. L'opera ripercorre, oltre cinquant'anni di imprese compiute dalle Azzurre: dalla Coppa Europa vinta nel 1969 fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il testo tratta anche le Nazionali di tutte le Federazioni che operarono prima che il calcio femminile venisse inquadrato nell'ambito della FIGC. Inoltre una sezione è dedicata alle selezioni giovanili, di calcio a cinque e di beach soccer.

Un racconto dettagliato che, oltre a far rivivere le gesta sportive, rivela aneddoti, curiosità e retroscena narrati dalle protagoniste che hanno indossato la maglia azzurra. L'opera è impreziosita da un ricco corredo iconografico e da molte fotografie inedite e rare.