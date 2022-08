Annullato il Trofeo Matteotti: rinviato al 2023

Il Trofeo Matteotti non si disputerà. L'appuntamento per la gara ciclistica è stato rinviato al 2023. Sofferta la decisione presa dagli organizzatori dell'Unione Ciclistica Fernando Perna e concordata con il Gruppo Sportivo Emilia che si occupa della parte tecnica-logistica

Quella di quest'anno sarebbero state le nozze di platino (numero 75). Il rinvio è dovuto a ragioni organizzative e di tempistiche che non consentono un'adeguata preparazione nel dietro le quinte per domenica 18 settembre, giorno in cui era programmata la corsa professionistica, collocata a una settimana dallo svolgimento del Campionato del Mondo in programma in Australia a Wollongong.