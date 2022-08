Ufficiale: la Lega Pro rinvia il sorteggio dei calendari

Per la seconda volta i sorteggi dei calendari della Serie C sono stati rinviati. Inizialmente programmati per domani mattina alle ore 12:00 la Lega Pro ha dovuto rimandare la compilazione della nuova Serie C che partirà domenica 28 agosto.

Il motivo? Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dal Campobasso, club escluso dalla Serie C dopo la sentenza del Tar del Lazio assieme al Teramo. Il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza per il 25 agosto, ovvero tre giorni prima dell'inizio del campionato.