Pescara Calcio, ecco le prossime amichevoli

In attesa di capire quando inizierà il prossimo campionato di Serie C a causa dei ricorso del Teramo e Campobasso al Consiglio di Stato per la riammissione alla categoria, il Pescara giocherà altre due amichevoli dopo aver vinto il “Memorial Matteo Ovidio Serra” contro Pineto e Spoltore.

I biancazzurri di mister Alberto Colombo giocheranno sabato 13 agosto contro il Penne (stadio Comunale Fernando Colangelo ore 18:00) con ingresso libero mentre domenica 14 agosto il Pescara affronterà l'Aragona allo stadio Petruzzi di Città Sant’Angelo alle ore 17:30.

Per questa partita l'ingresso sarà a pagamento con il costo di 5 euro e gratuito per gli Under7. L'incasso della partita sarà devoluto al progetto Baltimora per Davide, un ragazzo di 23 anni affetto dall'Atassia di Friedreich, una patologia rara neurodegenerativa che comporta i disturbi dell'equilibrio, difficoltà nel camminare, scrivere e deglutire provocando problemi cardiaci e diabete. Attualmente in Italia non esistono cure sperimentali per questa patologia.

AMICHEVOLI PESCARA CALCIO

Penne-Pescara sabato 13 agosto ore 18:00 (stadio Comunale Fernando Colangelo)

Ingresso libero

Rc Aragona-Pescara domenica 14 agosto ore 17:30 (Stadio Petruzzi di Città Sant'Angelo)

Ingresso: 5 euro

Ingresso gratuito per Under 7

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO PROGETTO BALTIMORA