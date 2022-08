Inter-Villarreal: polemiche sulle condizioni disastrose del campo dello Stadio Adriatico

A pochi giorni dall'amichevole disputatasi allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara tra Inter e Villarreal non sono mancate le polemiche via rete sulle condizioni del manto erboso.

Durante il match tra la squadra di Simone Inzaghi e quella spagnola, il telecronista di Inter TV non solo ha fatto evidenziare le condizioni del rettangolo di gioco in pessime condizioni ma in più il campo è stato ridipinto per coprire le parti non curate causate dal concerto di Ultimo tenutosi lo scorso 7 luglio. Secondo gli addetti ai lavori della tv nerazzurra la disputa della partita sarebbe rimasta in dubbio fino alla fine per evitare gravi infortuni ai calciatori.

Dunque, una figuraccia internazionale quella che ha vissuto la città di Pescara, nella possibilità di ospitare due squadre di grande spessore a livello calcistico si è andati incontro ad un vero smacco, aggiungendo il fatto che oltre il manto erboso in pessime condizioni i seggiolini degli spalti dell’Adriatico, gravemente danneggiati dalla grandine del 2019, non sono stati sostituiti.

Sui social non sono mancate le polemiche da parte dei tifosi interisti, definendo il rettangolo di gioco dell'Adriatico come un “campo di patate”. In risposta alle polemiche è intervenuta la Pescara Calcio, sottolineando che il campo abruzzese è “da sempre uno dei migliori manti erbosi d'Italia” poi altre due risposte con “siamo ad agosto tornate tra un mese…magari prendendo meno gol” in riferimento alla sconfitta per 4-2, chiudendo le polemiche con “Il Villarreal non si è trovato tanto male però”.