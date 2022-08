Serie C: ecco il calendario del Pescara

Le Lega Pro ha svelato i calendari della Serie C 2022-23. Il campionato partirà domenica 4 settembre con il Pescara, sorteggiato nel Girone C, che ospiterà all'Adriatico l'Avellino dell'ex Pippo Maniero. Alla seconda giornata prima trasferta a Latina. Il campionato non si fermerà durante il Mondiale in Qatar.

I biancazzurri affronteranno alla tredicesima giornata il Messina dell'ex tecnico Gaetano Auteri mentre alla 18° mister Colombo farà visita al suo ex Monopoli. Il campionato finirà il 23 aprile con l'ultimaa gara contro il Picerno.

IL CALENDARIO DEL PESCARA

PESCARA-AVELLINO

LATINA-PESCARA

PESCARA-CROTONE

VITERBESE-PESCARA

FOGGIA-PESCARA

PESCARA-MONTEROSI

POTENZA-PESCARA

PESCARA-FIDELIS ANDRIA

GIUGLIANO-PESCARA

PESCARA-AUDACE CERIGNOLA

JUVE STABIA-PESCARA

PESCARA-GELBISON

PESCARA-MESSINA

TURRIS-PESCARA

PESCARA-CATANZARO

VIRTUS FRANCAVILLA-PESCARA

PESCARA-TARANTO

MONOPOLI-PESCARA

PESCARA-PICERNO