Pescara Calcio: stabilite le date e orari delle prime 5 giornate del campionato

La Lega Pro ha ufficializzato le date e orari delle prime 5 giornate del campionato di Serie C. Il Pescara di mister Colombo debutterà all'Adriatico domenica 4 settembre (ore 20:30) contro l'Avellino degli ex Maniero, Scognamiglio e Illanes, trasferitosi da poco in Irpinia nella trattativa che ha portato Salvatore Aloi in biancazzurro.

Gli abruzzesi giocheranno domenica 11 settembre (ore 17:30) la loro prima trasferta stagionale allo stadio Domenico Francioni di Latina. La terza giornata sarà subito turno infrasettimanale, con il Delfino che ospiterà il Crotone, club appena retrocesso dalla Serie B. Il match tra il Pescara ed i calabresi si giocherà mercoledì 14 settembre alle ore 21:00.

La quarta e quinta giornata vedrà il Pescara giocare fuori dalle mura amiche: la prima trasferta a Viterbo contro la Viterbese (lo scorso anno nel Girone B insieme al Delfino) domenica 18 settembre alle ore 17:30 mentre la seconda gara fuori regione sarà allo Zaccheria contro il Foggia (sabato 24 settembre ore 20:30).

IL CALENDARIO DEL PESCARA

PESCARA-AVELLINO (domenica 4 settembre ore 20:30 allo Stadio Adriatico)

LATINA-PESCARA (domenica 11 settembre ore 17:30 allo Stadio Francioni)

PESCARA-CROTONE (mercoledì 14 settembre ore 21:00 allo Stadio Adriatico)

VITERBESE-PESCARA (domenica 18 settembre ore 17:30 allo Stadio Enrico Rocchi)

FOGGIA-PESCARa (sabato 24 settembre ore 20:30 allo Stadio Zaccheria)