Accadde Oggi: 13 settembre 1987, il Pescara batte l'Inter a San Siro

Era il 13 settembre del 1987 quando il Pescara allenato da Giovanni Galeone, neopromosso in Serie A, vinse alla prima giornata contro l'Inter di Trapattoni per 0-2 allo Stadio San Siro di Milano.

A decidere la gara furono Galvani, su assist del brasiliano Leo Junior e nella ripresa il calcio di rigore realizzato da Blaz Sliskovic. La stagione 1987-88 fu l'unica in cui il Pescara centrò la salvezza in massima serie, non solo grazie al successo sui nerazzurri, ma anche grazie al successo all'Adriatico sulla Juventus per 2-0 (reti di Junior e Pagano), il pareggio sempre in casa contro l'Inter (1-1), punti decisivi in ottica permanenza in Serie A.

LA ROSA DEL PESCARA 1987-88 IN SERIE A

PORTIERI: Giuseppe Gatta, Giusepppe Zinetti, Vincenzo Minguzzi;

DIFENSORI: Giorgio Benini, Giacono Dicara, Andrea Camplone, Cristiano Bergodi, Luigi Ciarlantini;

CENTROCAMPISTI: Franco Marcheggiani, Primo Berlunghieri, Blaz Sliskovic, Livio Danese, Leo Junior (capitano), Rocco Pagano, Stefano Ferretti, Gian Piero Gasperini, Onofrio Loseto, Felice Mancini, Romano Galvani;

ATTACCANTI: Nicola Zanone, Luca Romano, Gianluca Gaudenzi

ALLENATORE: Giovanni Galeone