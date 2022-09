Foggia-Pescara: verso il divieto della trasferta ai sostenitori biancazzurri

In vista della partita di Serie C tra Foggia e Pescara, in programma sabato 24 settembre alle ore 20:30 presso lo stadio Zaccheria di Foggia, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha dato mandato alla Lega Calcio di non far avviare la vendita dei biglietti per i residenti della provincia di Pescara a causa della forte rivalità tra le due tifoserie.

Dunque oggi sarà ufficializzato il divieto della trasferta ai tifosi del Pescara. Stesso discorso vale anche per il match, sempre di Serie C, tra Taranto e Monopoli, con l'Osservatorio che ha chiesto la mancata vendita dei tagliandi per i residenti di Bari.