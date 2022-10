Pianella Calcio, Contro il New Club Villa Mattoni pareggio amaro

Cinque casi Covid in settimana, infortuni durante il match: il Pianella Calcio pareggia al 96’ contro il New Club Villa Mattoni.

Dopo due vittorie, arriva per la squadra di mister Contini il primo pareggio stagionale in casa contro la squadra teramana.

Un match che si presentava già complicato visto che il New Club Villa Mattoni era reduce da due sconfitte con avversarie difficili come il Teramo e a la Turris Val Pescara; il tutto reso ancora più complicato dai cinque casi Covid scoperti in settimana e l’infortunio durante la gara di Morelli.

“Una situazione al limite del proibitivo – afferma mister Contini – ma merito ai ragazzi che con grande abnegazione mi seguono giocando anche fuori ruolo. La cosa che più dispiace è il pareggio a dieci secondi dalla fine del match; un risultato comunque giusto e punto importantissimo. Spero di recuperare qualcuno per la prossima partita”.

Altra partita, altra teramana: sabato 8 infatti si va in trasferta contro il Mutignano, appuntamento alle 15,30 allo stadio Mimmo Pavone E Alessandro Mariani di Pineto.