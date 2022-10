Pescara Calcio: Gyabuaa squalificato per un turno. Inibizione per il Direttore Sportivo Delli Carri

Il Giudice Sportivo, in merito alla 6° giornata del Campionato di Serie C, ha squalificato per un solo turno il centrocampista del Pescara Emmanuel Gyabuaa per la doppia ammonizione rimediata nel match di sabato scorso contro il Monterosi Tuscia (2-2). Dunque il calciatore classe 2001 salterà la trasferta di Potenza (in programma sabato 8 ottobre alle ore 17:30).

Inoltre il Giudice Sportivo ha chiesto alla Procura Federale l'apertura una segnalazione nei confronti di un tesserato della società biancazzurra per un'espressione blasfema percepita a breve distanza. Gli accertamenti che la Procura dovrà effettuare sono i seguenti:

l'esatta collocazione del suddetto tesserato; se l'espressione blasfema possa essere stata percepita da altri soggetti presenti e, in caso positivo, con l'acquisizione delle relative dichiarazioni; in particolare, se qualcuno dei componenti la squadra arbitrale abbia percepito l'espressione, con la specificazione della relativa e rispettiva posizione e l'acquisizione delle relative dichiarazioni.

Il Giudice ha invitato la Procura ad espletare e a trasmettere i suddetti accertamenti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Doccia fredda anche per il Direttore Sportivo Daniele Delli Carri, espulso dalla panchina, sempre nel match contro il Monterosi. Il Giudice Sportivo ha inibito il ds a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società biancazzurra nell'ambito federale sino al 17 ottobre ottobre 2022 per aver al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

In foto: Il Direttore Sportivo del Pescara Daniele Delli Carri