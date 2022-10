Serie C: il Pescara vince a Potenza e continua la striscia di vittorie esterne

Il Pescara continua la striscia di successi fuori dall'Adriatico (dopo Latina, Viterbo e Foggia) si aggiunge anche Potenza, campo molto ostico, piccolo e sintetico dove i biancazzurri non hanno mai vinto nella loro storia e lo fa con un 3-1 grazie alle reti di Lescano, Cuppone e Crecco (subentrato dalla panchina).

La squadra di Colombo, seguita da 173 tifosi proveniente dall'Abruzzo, consolidano il terzo posto a -3 dalle capoliste Crotone e Catanzaro; i primi hanno battuto l'Avellino allo Scida per 2-0 mentre la squadra di Vivarini hanno rifilato un secco 4-0 alla Fidelis Andria, prossima avversaria del Pescara sabato 15 ottobre alle ore 17:30 allo stadio Adriatico.

La prima chance del match è per i biancazzurri, dopo 4 minuti di gioco, con Lescano che dal limite dell'area fa partire un tiro che sorvola la traversa. Passano due minuti ed i biancazzurri sono in vantaggio: continuo batti e ribatti nell'area lucana con Lescano che questa volta no sbaglia ed insacca il pallone in rete: 0-1.

Non manca la reazione del Potenza, che al 9' si fa vedere nell'area ospite con Volpe che calcia dal limite dell'area con Plizzari che para a terra. Al 22' il Pescara sfiora il 2-0: lancio del portiere Plizzari verso la metà campo con Desogus che salta un difensore lucano, l'attaccante però sbaglia clamorosamente davanti al portiere Gasparini mandando il pallone sul fondo.

Al 28' il Potenza pareggia i conti: calcio d'angolo battuto dall'ex Di Grazia, pallone in area dove Matino colpisce di testa mandando la sfera all'incrocio del secondo palo: 1-1. Al 43' il Delfino sfiora nuovamente il vantaggio con il colpo di testa, sugli sviluppi di un corner, di Lescano. Vantaggio che però arriva due minuti dopo con il solito Lescano che imbuca un bel pallone per l'ex Cuppone depositando la sfera alle spalle di Gasparini mandando il Pescara negli spogliatoi sul risultato di 1-2.

La ripresa si apre con due cambi per il Potenza: dentro Steffè e Armini per Polito e Del Pinto. Al 52' i padroni di casa sfiorano il pareggio su un tiro di Caturano deviato dalla difesa ospite sfiora il palo alla destra di Plizzari. Tanti i cambi sia da una parte che dall'altra: per il Pescara debutto in campionato per Salvatore Aloi al posto di Palmiero e Kolaj per Desogus mentre per i padroni di casa fanno ingresso gli ex Del Sole e Belloni. All'80' il Delfino sfiora il terzo gol con sempre con Cuppone che dal limite dell'area fa partire un destro colpendo la traversa.

Un minuto dopo Luca Crecco, subentrato a Mora, carica il destro dai 25 metri deviato in corner dalla retroguardia locale. All'89' il Potenza sfiora il pareggio con l'ex Del Sole che a porta completamente libera manda la sfera sopra la traversa. Al 91' altra occasione per il Pescara con Ingrosso, subentrato a Cuppone, che impegna dalla distanza il portiere Gasparini mandando la sfera sopra la porta e di conseguenza in corner ma al 94' il Pescara chiude i giochi: Lescano mette un pallone in mezzo l'area di rigore dove Luca Crecco deve solo appoggiare nello specchio della porta: 1-3. Dopo 8 minuti di recupero l'arbitro Arena fischia 3 volte: il Pescara sfata il tabù Potenza e si porta a casa 3 punti importantissimi.

TABELLINO

POTENZA-PESCARA 1-3

MARCATORI: 6’ Lescano (PE), 28’ Matino (PO), 45’ Cuppone, 96’ Crecco (PE)

POTENZA (4-3-3): Gasparini, Rillo, Matino, Del Pinto (45’ s.t Steffè), Sandri (72’ Belloni), Caturano, Di Grazia (80’ Emmausso), Polito (45’ s.t Armini), Laribi, Girasole, Volpe (61’ Del Sole). All. Siviglia

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Milani, Boben, Brosco, Cancellotti; Kraja, Mora (81’ Crecco), Palmiero (65’Aloi); Lescano, Cuppone (92’ Ingrosso), Desogus (65’ Kolaj); All. Colombo

AMMONITI: Caturano (PO), Lescano (PE), Siviglia (allenatore del Potenza), Armini (PO), Mora (PE), Plizzari (PE)

ESPULSI: /

ARBITRO: Arena della sezione di Torre del Greco

ASSISTENTI: Grasso di Acireale e Regattieri di Finale Emilia

IV UOMO: Grasso della sezione di Ariano Irpino

7° GIORNATA SERIE C GIRONE C MONTEROSI TUSCIA-TURRIS 3-5 FIDELIS ANDRIA-CATANZARO 0-4 GIUGLIANO-VIRTUS FRANCAVILLA 2-0 JUVE STABIA-PICERNO 1-0 MONOPOLI-VITERBESE 0-1 AUDACE CERIGNOLA-MESSINA 3-0 CROTONE-AVELLINO 2-0 GELBISON-FOGGIA 2-0 LATINA-TARANTO 1-0 POTENZA-PESCARA 1-3