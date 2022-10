Bucchianico: Il circuito Mtb Abruzzo Cup premia gli atleti top della stagione 2022

La data è quella di domenica 16 ottobre, il luogo Bucchianico: è tutto pronto o quasi per la premiazione finale del circuito Mtb Abruzzo Cup inserita nel contesto di Bucchianico Bike Festival (Sport e Solidarietà) presso la località di Calcara (Fiume Foro).

Le premiazioni interessano i primi tre di ogni categoria che hanno partecipato ad almeno 4 delle 6 prove in programma. I primi tre di categoria hanno come premio l'abbonamento individuale Mtb Abruzzo Cup 2023 (solo ed esclusivamente ai presenti). Al primo spetta anche la maglia tecnica Mtb Abruzzo Cup 2022 e in più rientrano nelle premiazioni le cinque migliori società.

Il programma giornaliero del 16 ottobre prevede al mattino da un'escursione in mountain bike, a seguire il pranzo alla quota di 10 euro e poi la passerella di tutti i protagonisti di questa edizione del circuito abruzzese che ingloba le marathon e le granfondo più blasonate e di maggior richiamo.

L'intero ricavato del pranzo verrà devoluto alle associazioni ANFASS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) e ABCDEF APS (Associazione Bambini con diabete e Famiglie).

PROGRAMMA 16 OTTOBRE

Ore 9:00 Ritrovo partecipanti.

0re 10:00 Inizio escursione mountain bike e passeggiata.

Ore 12:30 Ristoro finale all'aperto con sagne, fagioli e salsiccia.

Ore 14:00 Inizio cerimonia di premiazione.