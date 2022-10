Serie C: ufficiale, cambia l'orario anche di Giugliano-Pescara

Dopo lo spostamento alle ore 14:30 della partita tra Pescara e Fidelis Andria anche il turno infrasettimanale in casa del Giugliano subisce una variazione.

Il match, in programma martedì 18 ottobre, anziché giocarsi alle 21:00 come inizialmente stabilito è stata anticipato alle ore 14:30. Oltre Giugliano-Pescara sono state anticipate anche le altre gare del Girone C: Fidelis Andria-Messina (martedì ore 14:30); Gelbison-Monterosi (martedì ore 15:00) e Latina-Picerno (martedì ore 18:30).

MARTEDI' 18 OTTBRE

FIDELIS ANDRIA - ACR MESSINA Martedì Ore 14.30

GELBISON – MONTEROSI TUSCIA Martedì Ore 15.00

GIUGLIANO - PESCARA Martedì Ore 14.30

LATINA - PICERNO Martedì Ore 18.30