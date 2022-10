Serie C, Pescara super stellare: battuta la Fidelis Andria per 3-0

Il Pescara continua a vincere e divertire e lo fa all'Adriatico battendo con un secco 3-0 la Fidelis Andria nei primi 45 minuti di gioco grazie alla doppietta di Lescano (di cui una rete su rigore) e Cuppone. Il Delfino non vinceva in casa dalla prima giornata di campionato (contro l'Avellino per 1-0) poi un pareggio con il Monterosi Tuscia (2-2) ed il k.o. contro il Crotone (0-1).

Grazie a questo risultato i biancazzurri si piazzano al secondo posto agganciando proprio il Crotone di Franco Lerda in concomitanza della sconfitta dei calabresi a Foggia (1-0), inseguendo l'altra calabrese, ovvero il Catanzaro, solitario al primo posto in classifica con 22 punti dopo aver vinto in casa contro la Viterbese (3-2). Gli adriatici di mister Alberto Colombo torneranno subito in campo e lo faranno martedì 18 ottobre in casa del Giugliano (ore 14:30).

IL MATCH: Mister Colombo schiera il 4-3-3 con Ingrosso centrale di difesa, il ritorno dal primo minuto di Gyabuaa a centrocampo assieme a Mora e Kraja mentre in attacco Delle Monache con Lescano e Cuppone. Nella Fidelis Andria, fanalino di coda della classifica con soli 3 punti, anche l'allenatore Cudini vara lo stesso modulo con l'ex Pavone in attacco assieme a Sipos e Djibril. Arbitra Scarpa della sezione di Collegno.

Partono bene gli ospiti con Djibril che scarica indietro per Arrigoni con quest'ultimo che fa partire un tiro dalla distanza con la sfera che termina sul fondo alla destra del portiere Plizzari. Al 12' il Pescara passa in vantaggio: Lescano serve in posizione regolare Cuppone, entra in area di rigore saltando il portiere Zamarion depositando il pallone a porta vuota: 1-0. Terzo gol in campionato per l'attaccante biancazzurro.

Al 22' calcio di punizione a favore del Delfino; batte Kraja direttamente sul primo palo con Zamarion che sventa la minaccia mandando la sfera in corner. Al 35' altra chance per i padroni di casa, con Mora che mette un bel pallone verso l'area di rigore per Delle Monache che calcia male con il destro mettendo la palla sul fondo ma l'arbtiro assegna il calcio di rigore per il Pescara per un presunto fallo di Zamarion, ammonito dal direttore di gara, sullo stesso Delle Monache. Dal dischetto va Facundo Lescano che calcia il pallone all'angolino basso del secondo palo, il portiere intuisce ma non sventa il tiro: 2-0.

Al 45' il Pescara cala il tris: bella giocata di prima tra Cancellotti-Gyabua e Cuppone con quest'ultimo che dalla destra mette la sfera sotto porta dove Lescano deve solo appoggiare in rete: 3-0. Quinto gol in campionato per l'ex attaccante dell'Entella e su questa azione termina il primo tempo con il parziale sul 3-0 per il Pescara.

Nella ripresa la Fidelis Andria si rende pericolosa di nuovo con Arrigoni che dalla distanza calcia in porta con Plizzari che para tranquillamente in due tempi. Al 64' lancio di Palmiero, subentrato prima dell'inizio del secondo tempo a Kraja, per Vergani, anch'egli subentrato a Lescano, tutto solo davanti Zamarion si divora il 4-0. Un minuto dopo altra chance per i padroni di casa: bella palla di Guabuaa che lancia in posizone regolare Cuppone che scappa verso l'area pugliese ma clamorosamente manda la palla sul fondo alla sinistra del portiere Zamarion.

Al 78' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Cancellori calcia dal limite dell'area spedendo la sfera sopra la porta. Non succede più nulla e dopo 3 minuti di gioco l'arbitro Scarpa della sezione di Collegno fischia tre volte: il Pescara batte la Fidelis Andria per 3-0 agganciando il Crotone in classifica e martedì allo stadio Partenio di Avellino i biancazzurri affronteranno il Giugliano.

TABELLINO

PESCARA-FIDELIS ANDRIA 3-0

MARCATORI: 12'Cuppone, 38' (rigore), 45' Lescano (P)

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Brosco, Ingrosso, Milani (63' De Marino); Mora (77' Crecco), Kraja (45' s.t. Palmiero), Gyabuaa (86' Aloi); Lescano (63' Vergani), Cuppone, Delle Monache; All. Colombo

FIDELIS ANDRIA (4-3-3) Zamarion; Fabriani, Milillo, Dalmazzi, Hadziosmanovic; Candellori, Arrigoni (7' Mercurio), Paolini (68' Bolsius); Pavone, Sipos (86' Zenelaj), Djibril (58' Orfei); All. Cudini

AMMONITI: Zamarion, Dalmazi (F); Kraja (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Scarpa della sezione di Collegno

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C CATANZARO 22 CROTONE 19 PESCARA 19 GELBISON 14 LATINA 14 TURRIS 14 JUVE STABIA 13 MONOPOLI 13 GIUGLIANO 12 AUDACE CERIGNOLA 11 VIRTUS FRANCAVILLA 11 MONTEROSI 9 TARANTO 9 AVELLINO 8 FOGGIA 7 VITERBESE 6 PICERNO* 5 POTENZA* 5 MESSINA 4 FIDELIS ANDRIA 3

*Una partita da recuperare