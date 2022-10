Pianella calcio, un pareggio che sa di vittoria mancata

Asd Elicese 1984-Asd Pianella Calcio 2012 finisce 2-2; un pareggio che certo non soddisfa la squadra di mister Contini andata due volte in vantaggio e due volte ripresa dagli avversari.

Sul campo neutro di Spoltore si è disputato il match Elicese-Pianella valido la sesta giornata del campionato di Promozione girone B; una gara che ha visto dominare gli ospiti ma che ha portato solo un punto alla classifica nonostante il dominio assoluto in campo

Karaci e Faieta non sono bastati infatti per conquistare i tre punti.

“Partita incredibile: un tiro in porta e due gol subìti – afferma mister Contini – Abbiamo costruito tantissimo ma la palla non voleva entrare. Abbiamo gettato due punti in una partita in cui ci siamo divorati tantissimi gol, il portiere loro migliore in campo… Per me, onestamente, è peggio di una sconfitta; non si possono pareggiare partite così ma è andata in questo modo e ora dobbiamo pensare alla gara di sabato”.

Il 29 ottobre alle 15 30 a Pianella arriva infatti la Rosetana (sconfitta in casa dal Teramo): “Ci dobbiamo prepara a testa bassa contro una squadra di livello che ha acquistato giocatori di Serie D provenienti da fuori regioni con l’obiettivo di stare al vertice e noi dobbiamo giocarcela fino in fondo per riprenderci quello che abbiamo lasciato ieri in campo” conclude il mister.