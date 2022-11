Serie C, cambia l'orario di Pescara-Messina

La Lega Pro ha anticipato la partita (sabato 13 novembre) tra Pescara e Messina, valevole per la 13° giornata del Campionato di Serie C del Girone C.

Il match, inizialmente programmato alle ore 17:30 è stata anticipata alle ore 15:00. Le Lega ha modificato anche gli orari delle altre gare, che si disputeranno sempre sabato 13 novembre, con Gelbison-Turris, Monopoli-Foggia, MonterosiTuscia-Catanzaro e Taranto-Viterbese che scenderanno in campo alle ore 14:30.

13° GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022

GELBISON-TURRIS (ore 14:30)

MONOPOLI-FOGGIA (ore 14:30)

MONTEROSI TUSCIA-CATANZARO (ore 14:30)

TARANTO-VITERBESE (ore 14:30)

PESCARA-MESSINA (ore 15:00)