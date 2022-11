Donato Di Campli a Report: "Verratti fu costretto a restare al Paris-Saint Germain"

Mancano pochi giorni all'inizio dei Mondiali di Calcio che si svolgeranno in Qatar, i primi durante la stagione invernale e soprattutto nel paese qatariota.

Lo scorso 14 novembre la trasmissione televisiva “Report” condotta da Sigfrido Ranucci è stata trasmessa un'inchiesta proprio sui Campionati del Mondo, toccando le tematiche dello sfruttamento dei lavoratori per la costruzione degli stadi, ipotesi di corruzione, le infiltrazioni criminali, i giochi della grande finanza internazionale, la sfida geopolitica globale attorno questo evento internazionale.

All'interno dell'inchiesta del programma di Rai3 è stata trasmessa anche un'intervista a Donato Di Campli, ex procuratore del calciatore Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint Germain e della Nazionale Italiana.

Nel 2017 il Barcellona volle acquistare il talento abruzzese con l'agente Di Campli pronto nel preparare la cessione al club blaugrana. Di Campli, racconta a Report, che Verratti fu costretto a rifiutare la proposta del Barcellona e di cambiare agente dopo aver subìto le pressioni dai massimi dirigenti del Paris-Saint-Germain. Queste le parole dell'ex agente:

“Il presidente mi disse che se non avessi fermato la trattativa Verratti mi avrebbe lasciato. Al-Khelaifi parla per nome e per conto dell'emiro. Finita la vacanza ad Ibiza Verratti decide di andare in ritiro-continua Di Campli- In quella circostanza venne obbligato a rilasciare un'intervista, smentendo le sue ambizioni addossando le colpe soltanto ad una mia iniziativa personale.

Prima di questa intervista Marco venne rinchiuso in una stanza e obbligato a rilasciare questa intervista. Si vede in maniera talmente chiara, lo conosco molto bene e so che non avrebbe mai fatto una cosa del genere senza una pressione del genere.”