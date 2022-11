Il LunedÃ¬ del Delfino

La settimana che il Delfino si appresta ad affrontare se non sarà decisiva, avrà in ogni caso una forte rilevanza da qui al termine della stagione. Le preventivate vittorie di Catanzaro e Crotone, ieri pomeriggio, costringeranno gli uomini di Mister Colombo ad un doppio sforzo, fisico e psicologico, per assurdo soprattutto stasera, nel posticipo della 14ª giornata, quando all’Amerigo Liguori di Torre del Greco dovranno sconfiggere a tutti i costi la Turris degli ex Maniero e Frascatore. Tre punti fondamentali per potersi poi caricare in vista dell’attesissimo match di domenica prossima, allorché il favoritissimo Catanzaro scenderà in campo all’Adriatico, con fischio d’inizio alle 14:30, per quello che rappresenterà un vero e proprio crocevia stagionale.

Un duplice impegno che finalmente, giocoforza, dovrà svelare ai tifosi le reali capacità di questa squadra. Se Mister Colombo riuscirà, stasera, a far giocare i suoi con la mente rivolta ai soli novanta minuti del campo, senza minimamente pensare allo scontro diretto del prossimo turno, allora avremo la certezza di poter contare su un gruppo coeso e importante, in grado di dire la sua fino al termine del campionato, diversamente dovremmo accettare l’impari potenziale del Catanzaro e puntare comunque almeno al secondo posto, in modo da arrivare ai play off stavolta da favoriti.

Non abbiamo dubbi, infine, circa l’impegno dei tifosi, che soprattutto in caso di vittoria quest’oggi, domenica pomeriggio torneranno a riempire lo stadio come non si vedeva da parecchio tempo. Sarà l’ennesima dimostrazione di come questi colori sono stati, sono e saranno sempre onorati dai pescaresi, a prescindere da chi ne detiene le redini societarie.