Il Lunedì del Delfino

È davvero incredibile come solo un paio di sconfitte consecutive possano modificare totalmente gli scenari di un’intera stagione, ma è proprio quanto accaduto al Delfino, che dopo essere stato piegato a domicilio dall’imprendibile Catanzaro, ha bissato mercoledì scorso contro la Virtus Francavilla. Le conseguenze del 3-2 finale in terra pugliese sono state, per assurdo, anche peggiori rispetto alla débâcle contro la capolista, perché ha praticamente reso impossibile qualsivoglia pensiero di recupero, in funzione della promozione diretta. Un’eventuale vittoria avrebbe non solo consentito l’aggancio al secondo posto del Crotone, fattore che avrebbe avuto un forte peso psicologico positivo, ma, tutto sommato, anche impedito la fuga decisiva degli uomini di Mister Vivarini. Invece siamo qui ad immaginare come trascorrere i prossimi mesi, prima dei play off, che, salvo clamorose sorprese in un senso o in un altro, affronteremo con un terzo posto finale in campionato.

Il più grave errore di valutazione è stato quello di pensare, un po’ tutti, dalla prospettiva dei tifosi, che mentre le calabresi stavano già dando il massimo, il Pescara potesse ancora crescere. Si è invece palesato l’esatto opposto, con buona pace di coloro che già pregustavano un possibile ritorno nel calcio che conta.

Noi non ci siamo esaltati prima, in quanto abbiamo sempre ipotizzato una lotta a tre, con il Catanzaro comunque squadra da battere, immaginando l’eventuale beffa di una piazza d’onore forse inutile (basta leggere gli editoriali delle scorse settimane, che sono “agli atti”) e non intendiamo abbatterci adesso, visto che c’è una stagione da portare avanti, magari, per una volta nella storia di questa presidenza, con un mercato di gennaio che possa potenziare, anziché distruggere, quanto costruito finora. Perché sia chiaro, allo stato attuale questa Rosa sarebbe davvero poco competitiva contro le seconde e terze degli altri due gironi, dove, è bene precisarlo, sicuramente non avremmo incamerato lo stesso numero di punti attualmente vantati.

Questa sera il Delfino affronterà il Taranto all’Adriatico, al fischio d’inizio delle ore 20:30, con il Catanzaro al momento distante ben dodici lunghezze e il Crotone sei. Una vittoria blinderebbe la terza piazza (Juve Stabia e Giugliano, le quarte, hanno nove punti in meno dei biancazzurri) e avvicinerebbe almeno la seconda, per quanto, è bene ricordarlo, gli scontri diretti hanno portato nel carniere del Pescara esclusivamente sconfitte e non solo quest’anno, ma anche lo scorso campionato contro Modena e Reggiana, quindi sarà difficile nel girone di ritorno fare punti in Calabria.