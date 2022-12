Lutto nella Renato Curi Angolana: addio a Daniele, giovane promessa del calcio

Lutto per Città Sant'Angelo e la Renato Curi Angolana: se n'è andato a soli 18 anni Daniele, giovane promessa del calcio abruzzese. A dare l'annuncio della scomparsa del ragazzo è stata la stessa società con un post sui propri canali social.

"Un amico Gentile, un ragazzo buono, un esempio per tutti-si legge su Facebook-Ti porteremo sempre nel nostro cuore, non dimenticheremo il tuo sorriso e la tua passione per il gioco più bello al mondo.

La grande famiglia della Renato Curi Angolana e la comunità di Città Sant’Angelo si stringono al cordoglio dell’intera famiglia e dei più cari, a cui giungano il nostro caloroso abbraccio e le più sentite condoglianze.

Ciao Daniele, riposa in pace.