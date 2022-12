Serie C: cambia l'orario della gara Pescara-Picerno

La Lega Pro ha anticipato la partita (domenica 18 dicembre) tra Pescara e Picerno, valevole per 19° giornata del Campionato di Serie C, l'ultima del girone d'andata e del 2022 all'Adriatico per i biancazzurri.

Il match, inizialmente programmato alle ore 20:30 è stato anticipato alle ore 12:30 assieme alle gare Messina-Taranto, Catanzaro-Potenza, Monterosi Tuscia-Avellino e Turris-Foggia.

19° GIORNATA D'ANDATA SERIE C GIRONE C

MESSINA-TARANTO (domenica 18 dicembre ore 12:30)

CATANZARO-POTENZA (domenica 18 dicembre ore 12:30)

MONTEROSI TUSCIA-AVELLINO (domenica 18 dicembre ore 12:30)

PESCARA-PICERNO (domenica 18 dicembre ore 12:30)

TURRIS-FOGGIA (domenica 18 dicembre ore 12:30)