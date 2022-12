Ufficiale: cambia l'orario di Avellino-Pescara

Dopo la gara contro il Picerno la Lega Pro ha modificato l'orario anche della partita Avellino-Pescara, in programma venerdì 23 dicembre 2022 allo stadio Partenio valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Girone C.

Il match, inizialmente in programma alle ore 20:30 è stato anticipato alle ore 17:30. Anche Crotone-Messina, Picerno-Catanzaro, Potenza-Fidelis Andria e Viterbese-Giugliano hanno subìto una variazione oraria, con queste gare che si giocheranno alle ore 14:30.

GIRONE C

CROTONE-MESSINA (venerdì 23 dicembre ore 14:30)

PICERNO-CATANZARO (venerdì 23 dicembre ore 14:30)

POTENZA-FIDELIS ANDRIA (venerdì 23 dicembre ore 14:30)

VITERBESE-GIUGLIANO (venerdì 23 dicembre ore 14:30)

AVELLINO-PESCARA (venerdì 23 dicembre ore 17:30)