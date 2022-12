Pescara Calcio: nel 2023 la squadra andrà in ritiro in Canada

Dal 12 al 23 luglio 2023 il Pescara sarà in ritiro in Canada. A dare l'annuncio di questo viaggio oltreoceano sono stati Marco Arcese, Responsabile della Pescara Calcio Accademy e Daniele Sebastiani, presidente del club biancazzurro, in occasione della festa natalizia del club abruzzese tenutosi alla discoteca Mega Disco Dinner.

“Si tratta – ha detto Arcese – di un progetto che è partito da tempo e che va anche nella direzione di espandere i confini del calcio biancazzurro e di internazionalizzazione del brand in questo caso in un Paese dove vivono decine di migliaia di abruzzesi. Porteremo anche i ragazzi del settore giovanile in Canada per fare una esperienza di studio e sport”.

Nel frattempo la squadra di Alberto Colombo, dopo la vittoria esterna di Monopoli, è tornata ad allenarsi in vista del match di campionato contro il Picerno, ultima gara del girone d'andata che si terrà domenica 18 dicembre allo stadio Adriatico.

La gara sarà arbitrata da Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, gli assistenti saranno Maurizio Barbiero di Campobasso e Marco Pilleri di Cagliari mentre il IV Uomo sarà Gianluca Renzi di Pesaro.