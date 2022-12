Addio a Sinisa Mihajlovic, la Pescara Calcio: "Grande esempio sia in campo che nella vita"

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ex giocatore e allenatore, morto a causa di una leucemia cui lottava da 3 anni. Aveva 53 anni. A dare l'annuncio della scomparsa del tecnico serbo è stata la famiglia:

"La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic" hanno scritto.

Nato a Vokuvar nel 1969, da giocatore Mihajlovic era un centrocampista dotato di un sinistro potente, specialmente su calcio di punizione. Ha militato nel Borovo, Vojvodina, Stella Rossa (vincendo una Coppa Campioni), Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. In Italia, tra Serie A e Coppe Europee, vanta 433 presenze e 61 reti. In carriera ha vinto 3 campionati Jugoslavi con Vojvodina e Stella Rossa, 3 Supercoppe Italiane (2 con la Lazio e 1 con l'Inter), 2 Scudetti e 4 Coppe Italia con i biancocelesti ed i nerazzurri. Con la Lazio ha vinto anche una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa Uefa.

Terminata la carriera da calciatore intraprende quella da allenatore: dal 2006 al 2008 fu vice allenatore dell'Inter al fianco di Roberto Mancini, poi la carriera individuale con Bologna, Catania, Fiorentina, Serbia, Sampdoria, Milan, Torino e Bologna, tornato nel capoluogo emiliano nel 2019 sino a pochi mesi fa, quando il club rossoblù lo esonerò per scarsi rendimenti sportivi.

Nel luglio del 2019 annunciò alla stampa la lotta contro la leucemia, allontanandosi per diversi mesi dai campi di calcio per sottoporsi alle chemioterapie. Il 26 marzo 2022 annunciò di doversi sottoporre ad un nuovo ciclo di cure per contrastare il ritorno della malattia. L'ultima apparizione pubblica risale a sole 2 settimane fa, presso una libreria di Roma in occasione della presentazione dell'autobiografia del tecnico Zdenek Zeman.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per l'ex allenatore del Bologna: non solo dai club in cui ha militato ma anche dalla UEFA, le leghe di Serie A, B e C, il mondo politico e dello spettacolo. Anche la Pescara Calcio, attraverso un comunicato, si è unita al lutto: