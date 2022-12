Media spettatori: Pescara al secondo posto del Girone C

Transfermarkt, noto sito dedicato alle statistiche delle squadre calcistiche e dei valori di mercato dei calciatori, ha stilato una classifica sulla media spettatori del campionato di Serie C. Il Pescara è al secondo posto per media spettatori di tutto il Girone C con una media spettatori di 4.833 a partita e 48.332 totali. Al primo posto c'è il Catanzaro con una media di 6.979 spettatori e 69. 788 spettatori mentre al terzo posto si piazza il Foggia, con una media di 4.784 e 33.484 totali.

CLASSIFICA MEDIA SPETTATORI STADI CAPACITA' SPETTATORI MEDIA CATANZARO STADIO “NICOLA CERAVOLO” 14.650 69.788 6.979 PESCARA STADIO ADRIATICO “GIOVANNI CORNACCHIA” 20.476 48.332 4.833 FOGGIA STADIO “PINO ZACCHERIA” 25.085 33.485 4.784 CROTONE STADIO "EZIO SCIDA" 16.640 39.602 4.00 AVELLINO STADIO COMUNALE "PARTENIO-LOMBARDI 26.308 31.916 3.991 POTENZA STADIO ALFREDO VIVIANI 5.500 23.719 2.372 FIDELIS ANDRIA STADIO DEGLI ULIVI 9.140 22.714 2.271 JUVE STABIA STADIO “ROMEO MENTI” 7.642 17.500 1.944 MONOPOLI STADIO “VITO SIMONE VENEZIANI” 6.880 17.393 1.730 MESSINA STADIO “SAN FILIPPO-FRANCO SCOGLIO” 38.722 15.798 1.580 TARANTO STADIO “ERASMO IACOVONE” 12.154 15.081 1.508 LATINA STADIO “DOMENICO FRANCIONI” 11.200 14.965 1.497 AUDACE CERIGNOLA STADIO “DOMENICO MONTERISI” 5.000 14.342 1.594 TURRIS STADIO “AMERIGO LIGUORI” 5.300 13.463 1.346 VIRTUS FRANCAVILLA STADIO “GIOVANNI PAOLO II” 3.360 10.250 1.025 VITERBESE STADIO “ENRICO ROCCHI” 5.460 9.332 932 PICERNO STADIO “DONATO CURCIO” 1.600 6.956 696 GIUGLIANO STADIO “PARTENIO-LOMBARDI” 23.308 4.113 411 MONTEROSI TUSCIA STADIO “ENRICO ROCCHI” 5.460 3.864 386 GELBISON STADIO “MARCELLO TORRE” 5.093 3.450 345