Serie C, Pescara rimontato dal Latina da 2-0 a 2-2

Allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” il 2023 del Pescara comincia un pareggio contro il Latina (2-2). I biancazzurri si fanno rimontare nel secondo tempo dopo essere andati avanti nei primi 45 minuti di gioco di due reti con Tommaso Cancellotti (rigore inesistente) e Luca Mora. Nella ripresa il Pescara smette completamente di giocare e in 6 minuti il Latina agguanta il risultato.

Per il Delfino continua la crisi di risultati: non si vince all'Adriatico dallo scorso 13 novembre, quando i ragazzi di Colombo si imposero per 1-0 sul Messina di Auteri e rallentando in classifica di 12 punti rispetto al Crotone (prossimo avversario del Pescara lunedì alle ore 20:30 allo stadio "Scida).

LA GARA: Colombo schiera il 4-3-3 affidandosi a Plizzari, tornato dall'infortunio alla spalla; Ingrosso centrale di difesa assieme a Boben mentre a centrocampo Aloi con Mora e Kraja. In attacco confermato Tupta assieme a Cuppone e Desogos.

Nel Latina assenze pesanti come quelle di Teraschi, Antonio Esposito, Rosseti e Giorgini. L'allenatore dei pontini Bidetti parte con un 4-3-2-1 con Sannipoli e Andrea Esposito centrali di difesa mentre in attacco Cassironi come punta. Prima dell'inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Gianluca Vialli.

Partono molto bene i biancazzurri di Colombo con ritmi molto forti. All'11' calcio d'angolo battuto da Aloi, pallone in area con il portiere Cardinali che snamaccia la sfera, recupero di Cuppone che ci prova in acrobazia, pallone nuovamente deviato. Quattro minuti dopo erroraccio di Milani che perde la sfera, recupero di Sannipoli che calcia sull'esterno della rete, pallone deviato da Plizzari. Al 18' l'arbitro Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Grotta assegna un calcio di rigore totalmente inesistente al Pescara: cross di Kraja verso il secondo palo per Desogus che prova a saltare insieme a Sannipoli, il direttore di gara interrompe l'azione fischiando il rigore tra le proteste degli ospiti.

Dal dischetto Cancellotti non sbaglia e porta in vantaggio il Pescara: 1-0. Passano sei minuti ed il Pescara raddoppia con il rigore in movimento di Luca Mora, servito bene da Desogus: 2-0. Al 36' i padroni di casa sfiorano la terza rete con Tupta, servito bene da Cuppone sulla destra, con il pallone che finisce sul fondo. Il primo tempo termina con i biancazzurri avanti di due reti.

Nella ripresa i ritmi si abbassano notevolmente rispetto ai primi 45 minuti di gioco. Al 70' Mora commette un fallo ingenuo all'interno dell'area di rigore su Di Livio, entrato al posto di Riccardi, calcio di rigore a favore del Latina. Dal dischetto lo stesso Di Livio spiazza completamente Plizzari: 1-2. Passano sei minuti ed il Latina pareggia: lancio di Margiotta, entrato anch'egli dalla panchina al posto di Bordin, per Sannipoli che trafigge l'estremo portiere biancazzurro: 2-2. Non succede più nulla e dopo 3 minuti di reucpero l'arbitro Pirrotta fischia tre volte: Pescara ampiamente contestato dalla Curva Nord dopo il pari contro il Latina.

TABELLINO

PESCARA-LATINA 2-2

MARCATORI: 20’ Cancellotti su rigore, 26’ Mora (P), 70’ Di Livio su rigore, 76’ Sannipoli (L)

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Milani (78’ Crescenzi), Brosco, Ingrosso, Cancellotti; Aloi (82’ Delle Monache), Mora, Kraja (61’Kolaj); Cuppone, Desogus (61’ Gyabuaa), Tupta (77’ Vergani); All. Colombo

LATINA (4-3-2-1): Cardinali; Cortinovis, A. Esposito (86’ Celli), Celli; Sannipoli, Bordin (45’ s.t Margiotta), Amadio, Tessiore (86’ Barberini); Riccardi (56’ Di Livio), Fabrizi (71’ Belloni); Cassironi; All. Bidetti

AMMONITI: Sannipoli, Esposito, Di Livio (L); Aloi, Ingrosso (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Grotta

ASSISTENTI: Cetrone di Molfetta e Romano di Isernia

IV UOMO: Frascaro della sezione di Firenze