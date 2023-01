Pescara-Foggia: vietata la trasferta ai tifosi ospiti

In vista della partita del campionato di Serie C Girone C tra Pescara e Foggia, in programma domenica 29 gennaio 2023 alle ore 14:30 allo stadio Adriatico di Pescara, il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha disposto il divieto della vendita dei tagliandi per tutti coloro che risiedono in provincia di Foggia.

La decisione è stata adottata in linea con i gli indirizzi del "Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive", sentito il Questore e all'esito della disamina in sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia.

La stessa decisione venne presa anche per i tifosi residenti in provincia di Pescara per la trasferta in Puglia dello scorso 24 settembre 2022.