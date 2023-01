Serie C: Pescara battuto dal Foggia 0-4. Scatta la protesta dei tifosi all'esterno dello stadio Adriatico

Pomeriggio da dimenticare per i tifosi del Pescara che hanno visto la propria squadra prendere 4 gol dal Foggia. All'Adriatico i biancazzurri del tecnico Colombo non riescono a dare continuità alla vittoria contro la Viterbese. Dal canto suo i Satanelli allenati da Fabio Gallo mostrano una bella prestazione, capaci di rifilare ben 3 reti nei primi 45' di gara grazie a Ogunseye, Schenetti e l'autogol del terzino Cancellotti.

Nella ripresa la musica non cambia, con il Pescara che non riesce a mettere difficoltà alla retroguardia pugliese. All'85' il Foggia chiude definitivamente il match con il gol di Beretta. Subito dopo il triplice fischio dell'arbitro Perri della sezione di Roma 1 è scattata la contestazione dei supporters biancazzurri, con i biancazzurri sotto la Curva Nord. Ma non è finita qui perché anche all'esterno dello stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, i tifosi hanno duramente contestato la società del presidente Sebastiani, chiedendo a quest'ultimo di lasciare la squadra.

TABELLINO

PESCARA-FOGGIA 0-4

MARCATORI: 9’ Ogunseye, 40’ Schenetti (F), 45’ autogol Cancelotti (P), 85’ Beretta (F)

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Brosco, Ingrosso, Milani; Kraja (Aloi), Palmiero (45’ s.t Vergani), Mora (56’ Gyabuaa); Cuppone (56’ Rafia), Kolaj, Tupta (81’ Delle Monache); All. Colombo

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Frigerio (84’ Bjarkason), Petermann, Schenetti, Costa (84’Rutjens); Iacoponi, Ogunseye (69’ Beretta); All. Gallo

AMMONITI: Iacoponi (F), Kraja (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Perri della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: Zezza di Ostia Lido e Pelosi di Ercolano

IV UOMO: Giaccaglia della sezione di Jesi