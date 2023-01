Pianella Calcio a caccia della vittoria che non arriva

Sconfitta in casa contro il Mutignano per il Pianella dopo due pareggi consecutivi. Una partita difficile, maschia che ha visto anche l’espulsione di mister Fanì.

“Una partita difficile che ha visto nervoso anche me – dice il mister del Pianella – una giornata davvero negativo sotto tutti i punti di vista. Va detto, comunque, che abbiamo affrontato una squadra forte e in forma che ha battuto la Turris e pareggiato con il Teramo. Contavo di portare a casa almeno un punto ma il secondo gol loro ci ha tagliato le gambe. La situazione è complessa e lo sapevamo, come sappiamo che sarà necessario lottare fino all’ultima giornata e su tutti i campi”.

I tre punti urgono a partire dalla prossima partita in quel di Penne: “Una buona squadra, speriamo di fare bene grazie anche al recupero di qualche giocatore” conclude mister Fanì

Prossima gara per il Pianella dunque allo stadio Comunale di Penne domenica 5 febbraio alle ore 15.