Al via la stagione numero 19 della Tocco Runner

È iniziato il 22 gennaio scorso da Roma, in occasione della Corsa di Miguel, il 19°anno consecutivo di attività della Tocco Runner che negli anni è cresciuto fino a contare oltre 100 iscritti e tante esperienze in archivio in giro per l’Italia e l’Europa, come “portabandiera” del podismo abruzzese di massa.

Dopo la meritevole conquista del secondo posto come rendimento di partecipazione nella classifica del Corrilabruzzo Uisp, fra i programmi della società presieduta da Gianluca Crisante la messa in cantiere di due eventi podistici: il 12 febbraio l’Ecotrail dell’Osservanza tutto da scoprire al convento di Santa Maria del Paradiso e nel pieno dell’estate la classica Notturna Toccolana a Tocco da Casauria.

“Il 2022 è stato un buonissimo anno condito dal secondo posto tra le società partecipanti al Corrilabruzzo Uisp e sempre presenti in tutte le gare Uisp, anche con un solo atleta di numero a marcare la presenza. Alle spalle di questo grandioso cammino intrapreso negli anni, il merito va ascritto alla figura carismatica di Pino Melchiorre che ha portato la nostra società a raggiungere un livello importante anche fuori dai nostri confini abruzzesi. Il nuovo anno 2023 conta ben 93 iscritti” ha dichiarato il neo presidente Gianluca Crisante, coaudivato dal direttivo composto da Maurizia Fracasso (vice presidente), Roberta Gelsumini (segretaria e tesoriere), Matteo Vigilante (addetto alla comunicazione via social), Nicola D’Elia e Dario Amicucci (consiglieri).

“Ci siamo subito rimboccati le maniche per mettere in cantiere l’Ecotral dell’Osservanza – continua Gianluca Crisante – nell’incantevole location del Convento francescano di Santa Maria del Paradiso e si snoda tutto in montagna con un dislivello a salire e a scendere di 485 metri sulla distanza di 10 chilometri. La vera chicca di questa prima edizione è la premiazione che la effettueremo nella cornice del chiostro del convento. Poi l’attenzione si sposterà sulla Notturna Toccolana che continua ad occupare un posto d’onore tra le classiche podistiche estive d’Abruzzo e molto ambita anche dai corridori extra-regionali. Un ringraziamento lo dobbiamo al nostro main sponsor Il Verde di Nicola Rizio che ci mette a disposizione tutto quello che occorre per portare avanti una stagione in cui l’imperativo è il divertimento di tutti i nostri associati, senza pensare all’agonismo in modo esasperato”.