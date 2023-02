Calciomercato: ecco le operazioni del Pescara

Dalle ore 20:00 di ieri sera si è ufficialmente chiusa la sessione invernale del calciomercato. Il Pescara, proprio l'ultimo giorno, ha definito gli ultimi innesti per la squadra allenata da Alberto Colombo. Alla corte del tecnico lombardo arriva dall'Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto l'attaccante Davide Merola, classe 2000, reduce dalla prima parte di stagione al Cosenza, in Serie B. Dal Genoa è arrivato all'Adriatico Paolo Gozzi, difensore italo-nigeriano proveniente dal Genoa sempre con la formula del prestito.

Capitolo cessioni: l'attaccante Lubomir Tupta è stato ceduto allo Slovan Liberec, club del campionato di Serie A della Repubblica Ceca. Per Tupta si tratta di un ritorno, dato che giocò in questo club nella passata stagione avendo segnato 4 gol in 22 presenze. Salutano anche Crecco, Saccani e D'Aloia: il primo è passato a titolo definitivo al Taranto mentre per gli altri due calciatori si trattano di rescissione contrattuale con il club biancazzurro. Saccani tornerà al Sassuolo, club proprietaria del cartellino mentre D'Aloia sarà libero di firmare con qualsiasi club. Salta invece il trasferimento di Kolaj al Cosenza.

Già arrivati durante il mercato di gennaio i seguenti calciatori: Catena a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona, il difensore Mesik, sempre a titolo definitivo, dal Nordsjaelland, Rafia dalla Juventus (già sceso in campo con la maglia biancazzurra nel match contro il Foggia) e sul fronte cessioni Crecco a titolo definitivo al Taranto e De Marino alla Virtus Francavilla

CALCIOMERCATO, LE OPERAZIONI DEL PESCARA

CESSIONI: Crecco (a titolo definitivo al Taranto); Saccani (risoluzione del contratto); D'Aloia (risoluzione del contratto); De Marino (Virtus Francavilla); Tupta (ceduto allo Slovan Liberec)

ARRIVI: Merola (prestito con diritto di riscatto dall'Empoli); Gozzi (prestito dal Genoa); Rafia (a titolo definitivo dalla Juventus); Catena (a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona); Mesik (a titolo definitivo dal Nordsjaelland).

Per quanto riguarda il campionato oggi si tornerà in campo per il turno infrasettimanale: il Pescara giocherà a Viterbo (Stadio Enrico Rocchi ore 14:30) contro il Monterosi Tuscia dopo il pesantissimo k.o. rimediato all'Adriatico contro il Foggia.