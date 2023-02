Corriabruzzo Uisp, inizio stagione ad Alanno, Tocco da Casauria e Montenero di Bisaccia

Riceviamo e pubblichiamo

Come non rinunciare alla passione per la corsa podistica se non attraverso il Corrilabruzzo Uisp? Con l'approdo nel mese di febbraio, la stagione 2023 è ai blocchi di partenza con il rinomato circuito che torna ad animare e a vivacizzare il settore dell'atletica Uisp Abruzzo e Molise grazie alle singole società organizzatrici che hanno dato l'adesione al nuovo format di gare sotto il coordinamento del nuovo responsabile Franco Schiazza e coaudivato da Alberico Di Cecco nella nuova veste di responsabile del settore giovanile.

Da alcuni anni a questa parte sono noti l'impegno e l'affiatamento con cui germogliano le manifestazioni in gran parte della nostra regione dedicate alla strada, al trail, alle campestri, alle ultremaratone (inserite nel circuito IUTA), all'endurance (6-8 ore), alle notturne e all'attività dei più piccoli.

In un ampio arco temporale che travalica i mesi di febbraio e di dicembre, si contano circa 80 gare in tutte e quattro le province abruzzesi con una maggior densità nel periodo estivo.

L'avvio di stagione è talmente scoppiettante che il podismo abruzzese riceverà le maggiori attenzioni con le gare di corsa campestre tra febbraio e marzo. L'accoppiata Campestre di Alanno Scalo – Montenero di Bisaccia (5 e 19 febbraio) sarà valevole per il campionato regionale e decreterà i migliori atleti che andranno a gareggiare per il Cross Accademia della Ventricina a Scerni il 12 marzo valevole per il Campionato Nazionale Uisp di specialità. Sempre a marzo da tener d'occhio il campionato provinciale Uisp Pescara in occasione del Corsa della Memoria a Torre de Passeri il giorno 19 e il campionato regionale Uisp 8 ore a Ripa Teatina il 26 in occasione della 6/8 Ore delle Torri. Altra titolazione importante l'ha ricevuta la Mezza Maratona del Fucino ad Avezzano che ha ricevuto l'assegnazione del campionato nazionale di mezza maratona Uisp. Tra le manifestazioni nuove di zecca del calendario 2023 nella prima parte di stagione, un evento in omaggio alla grande partenza del Giro d'Italia sulla Costa dei Trabocchi denominato La tappa a piedi, in data 23 aprile ad Ortona, come traino alla grande attesa della Corsa Rosa di ciclismo che scatterà il 6 maggio.

Anno dopo anno, il Corrilabruzzo Uisp diventa sempre più punto di riferimento per una programmazione che significa promozione con ricadute positive per il movimento podistico e per i territori interessati dalla manifestazione e per le singole società che fanno attività.

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CORRILABRUZZO UISP 2023

5 febbraio Alanno Scalo (Pe): Campestre Alanno Scalo (organizzazione Atletica Val Pescara) – 150 punti Corrilabruzzo

12 febbraio Tocco da Casauria (Pe): Ecotrail dell'Osservanza (Tocco Runner)

19 febbraio: Montenero di Bisaccia (Cb): Campestre di Montenero di Bisaccia (Podistica Montenero)

5 marzo Rocca San Giovanni (Ch): Trofeo Villa Medici (Vini Fantini) – 150 punti Corrilabruzzo

12 marzo Scerni (Ch): Cross Accademia della Ventricina (Sulle Orme dei Sanniti)

19 marzo Torre de Passeri (Pe): Corsa della Memoria (Vini Fantini) – 150 punti Corrilabruzzo

26 marzo Ripa Teatina (Ch): 6/8 Ore delle Torri (Atletica Runtime)

2 aprile Pescara: Vivicittà (Vini Fantini)

8 aprile Abbateggio (Pe): Trail Valle Giumentina (M.C. Manoppello Sogeda)

23 aprile Sant'Egidio alla Vibrata (Te): Running Day Villa Marchesa (GP Avis Val Vibrata)

23 aprile Ortona (pista ciclabile): La tappa del Giro d'Italia a piedi (Vini Fantini)

25 aprile Atessa (Ch): Podistica delle Contrade (I Lupi d'Abruzzo)

30 aprile Avezzano (Aq): Mezza Maratona del Fucino (Uisp Provinciale L'Aquila)

7 maggio Guastameroli (Ch): Tre Borghi (Podisti Frentani)

20 maggio San Salvo (Ch): Memorial Dino Potalivo (Podistica San Salvo)

21 maggio Roccamontepiano (Ch): Memorial Pietro Aceto (Avis Roccamontepiano)

27 maggio Guardiagrele (Ch): Notturna di Guardiagrele (Progetto Running)

2 giugno Lanciano: Notturna Lancianese (Tribu' Frentana)

4 giugno Chieti: 6-8 Ore Città di Teate (M.C. Manoppello Sogeda)

4 giugno Fara San Martino (Ch) Minimarcia di Paperino (G.P. La Sorgente)

10 giugno Chieti (Ch) Notturna di Chieti (US Acli Marathon Chieti)

11 giugno Bucchianico (Ch): Notturna Bucchianichese (Bike Team Bucchianico)

17 giugno Casalbordino (Ch): Notturna del Campanile (Runners Casalbordino)

18 giugno Mosciano Sant'Angelo (Te): Correre Musiano (Uisp Provinciale Teramo)

24 giugno Penne (Pe): Notturna Pennese (Amatori Podisti Pennesi)

25 giugno Vacri (Ch): Scorrendo Il Foro (US Acli Marathon Chieti)

1 luglio Teramo: Trofeo Teramum Madonna delle Grazie (Uisp Provinciale Teramo)

2 luglio Taranta Peligna (Ch): Urban Trail della Tarantola (Vini Fantini)

8 luglio Crognaleto (Te): Trail di Piane Roseto (Uisp Provinciale Teramo)

9 luglio Lama dei Peligna (Ch): Corri per la Majella (Centro Coni Vini Fantini)

9 luglio Lama Miranda (Is): Miranda Valley Trail (Isernia Mountain Adventure)

15 luglio Tocco da Casauria (Pe): Notturna Toccolana (Tocco Runners)

16 luglio Poggiofiorito (Ch): Trofeo Città di Poggiofiorito (Progetto Running)

20 luglio Roseto (Te): Notturna sul Lungomare (Atletica Lido Delle Rose)

23 luglio Pescocostanzo (Aq): Tre Comuni (Podistica 2000 Alto Sangro)

29 luglio Fara San Martino (Ch): Fara Urban Trail – Memorial Costantino Cipollone – (La Sorgente Gruppo Sportivo) – 29 luglio 6 /8 Ore di Santo Stefano di Sessanio (M.C. Manoppello Sogeda)

30 luglio Fara San Martino (Ch): Monte Amaro Estreme (La Sorgente Gruppo Sportivo)

30 luglio Santo Stefano di Sessanio (Aq): Ultramaratona del Gran Sasso (M.C. Manoppello Sogeda)

6 agosto Sant'Apollinare (Ch): Trofeo Due Colli (Tribu' Frentana)

9 agosto Villa Santa Maria (Ch): Stravilla (Vini Fantini)

12 agosto Atessa (Ch): Trofeo Duilio Run (I Lupi D'Abruzzo)

13 agosto Miglianico (Ch): Miglianico Tour (Ades Miglianico)

18 agosto Atri (Te): Notturna Atriana (Hat Atri-Polisportiva Gaetano Pallini)

20 agosto Fara San Martino (Ch): Scarpinata Farese (La Sorgente Gruppo Sportivo)

25 agosto Crecchio (Ch) Trofeo Città di Crecchio – Memorial Antonio Sciotti – (Vini Fantini)

27 agosto Tornareccio (Ch): 15° Trofeo Citta'di Tornareccio (Vini Fantini )

27 agosto Montepagano (Te): Montepagano Tour (Uisp Provinciale Teramo)

2 settembre Pianella (Pe): Il Giro di Cerratina (Asd Wonder 40)

3 settembre Villamagna (Ch): Trofeo dei Vigneti (Acli Marathon Chieti)

9 settembre Barrea (Aq): Corribarrea (Sport Experiences)

10 settembre Torricella Peligna (Ch): Stratorricella (Vini Fantini)

10 settembre Manoppello (Pe): Maiella Ultra Trail – Mut50km e Mt15km Sui Sentieri di Celestino V (M.C. Manoppello Sogeda)

17 settembre Treglio (Ch) 8 Ore – 6 Ore – 10 Km di Treglio Correre Sulle Orme di San Francesco" Memorial Malano Donatello (Podisti Frentani)

23 settembre: Congiunti (Pe) Stracongiunti-Memorial Francesco Contini (Atletica Val Tavo)

24 settembre: Teramo (Te) 1° Trofeo Della Liberazione (Uisp Provinciale Teramo)

8 ottobre Lanciano (Ch): Stralanciano (We Run Lanciano)

8 ottobre Cologna Spiaggia (Te): Maratonina Colognese – Trofeo Annalia Rongai (Atletica Cologna Spiaggia)

15 ottobre San Callisto, frazione di Manoppello (Pe): Trofeo San Callisto (M.C. Manoppello Sogeda)

15 ottobre Ortona (Ch): Di Corsa nella Storia (Ortona for Runners)

22 ottobre Pescara (Pe): 8 Ore Ultra Beach (Vini Fantini)

22 ottobre Pescara (Pe): Maratona D'Annunziana – Mezza Maratona (Vini Fantini)

29 ottobre Canosa Sannita (Ch): La Classica di Canosa Sannita (Progetto Running)

5 novembre Francavilla Al Mare (Ch): Maratonina di Francavilla Al Mare (Centro Fai Da Te)

12 novembre Controguerra (Te): La Corsa di San Martino (Avis Val Vibrata)

19 novembre Castelnuovo Vomano (Te): Trofeo Città di Castelnuovo Vomano (Podistica New Castle)

26 novembre: Scafa – Alanno (Pe): La Corsa sei 2 Comuni (Atletica Val Pescara)

3 dicembre Tornareccio (Ch): Trail Monte Pallano (Vini Fantini)

10 dicembre Casalbordino (Ch): Mandamento Tour (Runners Casalbordino)

Il regolamento completo del Corrilabruzzo 2023 disponibile a questo link https://atleticauispabruzzo.altervista.org/wp-content/uploads/2023/01/31.01.2023.REGOLAMENTO-CORRILABRUZZO-2023-_8_.pdf

Comunicato Stampa Atletica Uisp Abruzzo e Molise