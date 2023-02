L'ex Pescara Alessandro Bruno alla prima panchina: Ã¨ il nuovo allenatore del Notaresco

Altro cambio in panchina in Serie D girone F: è Alessandro Bruno il nuovo allenatore del Notaresco.

A confermarlo è il presidente del club rossoblù, Luigi Di Battista, alla luce delle dimissioni dall’incarico di mister Tiziano De Patre.

Il centrocampista ex Pescara classe 1983, al debutto assoluto nel ruolo, avrà il compito di guidare la squadra, in piena zona retrocessione attualmente, in questa fase finale della stagione calcistica 2022/2023.

Per il prosieguo della stagione – si legge in una nota diramata dalla società – si è optato per una soluzione interna, con la squadra che è stata affidata ad Alessandro Bruno il quale ha già condotto il suo primo allenamento. A coadiuvarlo mister Gianluca De Vico, che è stato confermato nel suo ruolo così come il preparatore atletico Davide Salvi e il collaboratore tecnico Adamo De Sanctis.