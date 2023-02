Cerignola-Pescara: vietata la trasferta ai residenti della provincia pescarese

La Prefettura di Foggia ha disposto il divieto della vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Pescara in occasione della partita del campionato di Serie C Girone C Audace Cerignola-Pescara, in programma sabato 25 febbraio alle ore 17:30 allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola.

Nel frattempo la squadra allenata dal tecnico Colombo continua ad allenarsi in vista di questo scontro-diretto: i biancazzurri, sempre più in crisi dopo il pareggio patito all'Adriatico contro il Giugliano (1-1 gol di Merola e di Sorrentino al 94') sono terzi in classifica, con il Foggia a -5 dai biancazzurri mentre il Cerignola è attualmente quinto in graduatoria a -6 dagli adriatici.

Quella di sabato potrebbe essere l'ultima chance per Alberto Colombo: in caso di un possibile passo falso in Puglia il tecnico potrebbe essere esonerato. Tra i candidati alla panchina circolano i nomi di Andrea Camplone, pescarese doc ed ex calciatore del Delfino dal 1986 al1992, e Zdenek Zeman, allenatore del Pescara nella straordinaria stagione 2011-12 che portò il Pescara in Serie A dopo 19 anni e tornato 5 anni dopo al posto dell'esonerato Massimo Oddo per poi essere sollevato dall'incarico nel marzo del 2018.