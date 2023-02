La Lega Pro ha deciso di modificare l'orario della partita Pescara-Juve Stabia, valevole per la 30° giornata del campionato di Serie C Girone C.

Il match si giocherà sabato 4 marzo alle ore 14:30 anziché le 17:30, come inizialmente stabilito. Oltre Pescara-Juve Stabia anche Messina-Monopoli, Giugliano-Taranto e Picerno-Crotoe si giocheranno alle 14:30.