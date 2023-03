Il LunedÃ¬ del Delfino

Doveva essere (ed è stato) il giorno del terzo debutto di Zeman sulla panchina del Delfino, ma a rubargli la scena ci ha pensato l’arbitro Andrea Zanotti di Rimini, il quale in pieno recupero ha misteriosamente annullato una regolarissima rete di Davide Merola, che avrebbe regalato i primi tre punti alla nuova gestione tecnica.

Bisogna però ammettere che, in fin dei conti, la Juve Stabia non ha demeritato il pari finale. Il doppio vantaggio biancazzurro ad opera del redivivo Facundo Lescano avrebbe psicologicamente abbattuto la maggior parte delle squadre, ma i campani sono invece rimasti attaccati alla partita, rischiando addirittura di vincerla, con una traversa colpita pochi minuti prima della marcatura negata al mancino attaccante del Pescara.

Un match spettacolare, comunque, in puro stile zemaniano, come non se ne vedevano da parecchio tempo all’Adriatico. In pochi giorni il boemo ha già tolto parecchia di quella polvere accumulata dal suo predecessore, ormai incapace di far cambiare rotta alla squadra, decisamente involuta e desiderosa di rimuovere il precedente condottiero. Ci sarà ancora parecchio da lavorare e il tempo a disposizione è davvero poco. A prescindere da come andrà a finire questa stagione già possiamo affermare che è un peccato non aver cambiato l’allenatore almeno un mese prima. Un inutile e penoso intestardirsi su Alberto Colombo, quando si era capito benissimo come sarebbe andata a finire.

Il terzo posto, che fino a un paio di mesi fa sembrava inattaccabile, è al momento condiviso con il Foggia. Anche i satanelli pugliesi, con modalità diverse, sono reduci da un cambio in panchina, che però ha subito fruttato tre punti, grazie al 2-0 inflitto alla Viterbese. Il contemporaneo 2-2 del Delfino ha quindi consentito ai rossoneri l’aggancio tanto ambito. Sarà un bel duello da qui e fino al termine del campionato. Otto gare in poco meno di due mesi, per una sfida che evocherà suggestioni mai dimenticate.

Forse, lo ribadiamo, questa terza piazza non servirà a molto in vista di play off difficilissimi da affrontare e vincere, ma almeno si spera che Zeman riesca a far dimenticare il non gioco che lo spogliatoio biancazzurro aveva servito all’ex Mister e a tutto l’ambiente, nella speranza di allontanarlo quanto prima.

Ora due trasferte consecutive attendono Lescano e compagni. Domenica prossima, 12 marzo, data importante per Pescara, giacché si festeggeranno i 160 anni dalla nascita del Vate, Gabriele D’Annunzio, trasferta a Vallo della Lucania, contro la Gelbison, con fischio d’inizio alle ore 14:30. Di seguito, mercoledì 15, stesso orario, a Messina.