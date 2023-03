Ritorno in pista con buoni risultati per Loris Rasetta

Si è disputata al Motopark dell’Aquila la prima prova del Campionato Regionale ASI che ha visto protagonista Loris Rasetta, portacolori del Virtus Racing Team.

Fin dalle qualifiche il pilota di Loreto Aprutino ha affrontato con grinta un tracciato che si presentava curato e umido, facendo registrare dopo alcuni passaggi il 3° tempo assoluto e 1° di categoria (Master Mx1). A causa delle piogge abbondanti nel corso della mattinata, il tracciato in Gara 1 si presentava molto impegnativo e scivoloso e ha causato in Rasetta una partenza difficile che gli ha fatto perdere posizioni. Ma rimontando posizione dopo posizione, il pilota del Virtus Racing Team ha chiuso 3° assoluto e 1° di categoria.

La pioggia incessante che ha caratterizzato la giornata di domenica ha influenzato lo stato del tracciato anche in Gara 2 rendendolo particolarmente scivoloso. Dopo una discreta partenza, Rasetta ha optato per un approccio prudente cercando di guidare al meglio senza prendere rischi inutili, chiudendo 4° assoluto e 1° di categoria.

La conclusione di giornata è stata un 1° posto in categoria Master Mx1 di cui Loris Rasetta, che corre a bordo di una Gas Gas con il numero 619, si è detto molto soddisfatto sia per il risultato sia per il modo in cui ha interpretato la pista e ha gestito la guida in condizioni particolari. Si è detto inoltre felice del feeling con la moto in quella determinata situazione.

Rasetta ha concluso la scorsa stagione portando a casa due prestigiosi titoli: Campione Regionale Asi Master Mx1 e Campione Centro Italia ASI Master Mx1. Un punto di partenza da cui ripartire per questa nuova stagione.