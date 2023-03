Psg fuori dalla Champions, i media francesi contro Verratti: "Torni a Pescara, così può mangiare i suoi spiedini"

Altra pesante eliminazione dalla Champions League per il Paris Saint-Germain. Anche questa volta i francesi sono usciti dagli ottavi di finale, perdendo sia le gare di andata (0-1) e ritorno (2-0) contro il Bayern Monaco.

Durissima la stampa francese, specialmente nei confronti dell'abruzzese Marco Verratti, protagonista in negativo sull'azione che ha portato i tedeschi sul gol dell'1-0 realizzato da Choupo Moting. A detta della stampa francese Verratti "Bisognerebbe rimandarlo a Pescara, così può mangiare i suoi spiedini, passeggiare in riva al mare, bere i suoi shot, fumare le sue sigarette. Starà zitto e non disturberà nessuno. Non so nemmeno se potrebbe essere titolare nella squadra di mio figlio. Lo dico da anni, è un giocatore da strada”.