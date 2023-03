Pianella, contro il Favale altro punto verso la salvezza

La salvezza è ancora possibile e il Pianella Calcio ci crede; il pareggio di ieri contro il Favale dimostra che la squadra c’è e vuole sempre il massimo risultato.

Passati in vantaggio con Morelli nel primo tempo, il Pianella è raggiunto dal gol di Africani nella ripresa dopo una mischia: “Grande partita – dice mister Fanì – contro una grande squadra. Loro volevano vincere a tutti i costi ma siamo stati bravi a mantenere il pareggio. I ragazzi ci sono e ci credono; peccato per gli altri risultati che non ci premiamo ma è giusto così”.

Altra gara importante la prossima: domenica 19 marzo alle ore 15 si va a Fontanelle, sconfitta pesantemente dal Teramo. “Squadra salva, quindi speriamo sia una gara tranquilla che ci permetta di portare a casa punti importanti” conclude il mister del Pianella.